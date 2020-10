Coronavirus: भारत की बड़ी कामयाबी, दुनिया में सर्वाधिक रिकवरी और दूसरे नंबर पर टेस्टिंग

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( COVID-19 ) महामारी के बीच भी भारत ने अपनी इच्छाशक्ति से बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भारत में है और यह किसी भी देश में किए गए कोविड-19 टेस्टिंग की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है।

कोरोना के बाद अगली महामारी को लेकर बड़ी चेतावनी, अभी से जरूरी है तैयारी क्योंकि सामने आई जानकारी

9.6 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग

देश में COVID-19 के हालात को लेकर अपडेट देने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूषण ने कहा, "हमारे यहां दुनिया में COVID-19 से ठीक होने वाले मामलों की सबसे बड़ी संख्या है और हम किसी भी देश में परीक्षणों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। भारत में COVID-19 से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 67 लाख को पार कर गई है। हमने देश में 9.6 करोड़ से ज्यादा COVID-19 टेस्टिंग की हैं।"

एक सप्ताह में केस हुए कम

भूषण ने आगे कहा कि हालांकि कई देशों ने कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि भारत ने पिछले 7 दिनों में प्रति 10 लाख की जनसंख्या में केवल 310 मामले ही दर्ज किए हैं, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम हैं।

India's cases per million population reported in last 7 days stands at 310, while the global average is 315: Secretary, @MoHFW_INDIA

#Unite2FightCorona pic.twitter.com/QiB6heF9SC