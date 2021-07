आधार कार्ड से जुड़ा नया अपडेट: सभी के लिए होगा लागू, आम लोगों के लिए आसान हुआ ये काम

नई दिल्ली। आज के समय में आधार कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका इस्तेमाल हर छोटे से बड़े काम में होता है। बैंक से लेकर, बीमा, लेनदेन, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने सहित हर छोटी- बड़ी जगहों पर आधार कार्ड जरूरी हो गया है। हाल ही में आधार कार्ड को लकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यूआईडीएआई ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर एक डायरेक्‍ट लिंक eaadhaar.uidai.gov.in शेयर किया है। इसपर क्लिक कर आप कहीं भी आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

यूआईडीएआई का ट्वीट

आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर आधार को डाउनलोड करने का एक सीधा लिंक जारी किया है। जिसके जरिए कोई भी आसानी से अपना आधार डाउनलोड कर सकते है। यूआईडीएआई ने इसको शेयर करते हुए कहा कि अपना आधार https://eaadhaar.uidai.gov.in से कभी भी कहीं भी डाउनलोड करें। आप नियमित आधार डाउनलोड करना चुन सकते हैं।

ऐसे करें डाउनलोड....

— आधार कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आप यूआईडीएआई के दिए गए सीधे लिंक eaadhaar.uidai.gov.in/ पर लॉग इन करें। इसके बाद ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करें।

— अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।

— यदि आप मास्क आधार कार्ड चाहते हैं तो ‘आई वांट ए मास्क्ड आधार’ विकल्प के बाईं ओर स्थित बॉक्स पर टिक करें।

— सुरक्षा कोड या कैप्चा दर्ज करें। इसके बाद ‘ओटीपी भेजें’ पर क्लिक करें।

— ओटीपी आपको आधार-पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। जिसको दर्ज करना होगा।

— इसके बाद आपके आधार कार्ड का डिटेल और आधार डाउनलोड करने का विकल्प आपके कम्‍प्यूटर मॉनीटर या मोबाइल फोन स्क्रीन पर दिखाई देगा। — डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करें और इसे भविष्य के लिए सेव कर लें।

