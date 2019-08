उत्तराखंडः बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, तीन की मौत

नई दिल्ली। देश के पहाड़ी इलाके उत्तराखंड ( Uttarakhand ) से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री ले जा रहा एक हेलीकॉप्‍टर क्रैश ( Helicopter crash ) हो गया। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। यह हेलीकॉप्‍टर देहरादून से राशन लेकर उड़ा था और मोलड़ी से अराकोट जा रहा था। उसी वक्त उत्‍तरकाशी पहुंचने पर यह विमान क्रैश हो गया।

आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले हफ्तेभर से जोरदार बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटा यह हेलीकॉप्‍टर अचानक बिजली के तारों में उलझकर गिर गया।

#UPDATE Sub-Divisional Magistrate (SDM) Devendra Negi on Uttarakhand helicopter crash: Two out of the three persons who were on-board the helicopter, have died & one is severely injured. https://t.co/iN036mD0Fh