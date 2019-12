देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंडः सैकड़ों स्कूल-कॉलेज बंद, बर्फ से ढंका वैष्णो देवी मंदिर

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ठिठुरन भरा हो गया है। पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी के बाद देशभर के कई राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है।

मौसम के बिगड़े हालातों के चलते 7 से ज्यादा राज्यों में सैकड़ों स्कूल और कॉलेज बंद करने का निर्देश दिया गया है।

भारतीय मौसम विभाग की ओर जारी जानकारी के मुताबिक 21 दिसंबर तक 19 राज्यों में शीतलहर का प्रकोप लोगों की परेशानी बढ़ाएगा।

वहीं 25 दिंसबर के बाद एक बार फिर बर्फबारी के चलते कई राज्यों में हाड़ कंपा देने वाली ठंड लोगों की मुश्किल बढ़ाएगी।

