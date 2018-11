मौसम अलर्ट: सर्दी ढाएगी सितम, उत्तर आैर पूर्वोत्तर भारत में तनी रहेगी कोहरे की चादर

नई दिल्ली। ठंड ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। धीरे-धीरे सर्दी बढ़ रही है। गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में तापमान में गिरवाट देखी गई। बढ़ी हुई सर्दी को महसूस किया गया। सुबह दिल्ली-एनसीआर में धुंध की चादर भी तनी रही। बुधवार को दिवाली थी तो सुबह हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक हो गई। अभी सर्दी आगे भी कहर बरपाने जा रही है।

सर्दी आने वाले दिनों में और कहर ढाहने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण चीन सागर और थाईलैंड के आसपास की खाड़ी पर एक चक्रवात बना हुआ है। जिससे आगे बंगाल की खाड़ी में निम्म दबाव बनने की संभावना है। तेज हवाएं भी चलेंगी। उत्तर-पश्चिम और पश्चिम व मध्य भारत के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 1­2°C गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिन के मौसम का अनुमान लगाते हुए जानकारी दी है कि आगामी पांच दिन सुबह के वक्त पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। 8 और 9 नवंबर के बीच उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्य कोहरे की चादर छाई रहेगी। तापमान भी गिरेगा। शेष भारत में अगले चौबीस घंटे में कोई महत्तवपूर्ण बदलाव की उम्मीद कम ही है। 13-15 नवंबर को मौसम विभाग ने हिमालय पर भारी बारिश/हिमपात की संभावना जाती है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। अगर बारिश की बात करें तो दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आज बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप के कई हिस्सों पर कुछ दिन तक वर्षा का भविष्यवाणी की है।

♦ An upper air cyclonic circulation lies over South China Sea & adjoining Gulf of Thailand. It is likely to emerge into Andaman Sea and under its influence a Low Pressure Area is likely to develop over Andaman Sea & adjoining Southeast Bay of Bengal during next 48 hours. 1/3