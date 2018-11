दिल्ली में पटाखों के साथ सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी धुंआ, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण का जो अनुमान लगाया गया था, वह बिल्कुल सही साबित हुआ। दिवाली की रात से हवा खतरनाक स्थिति तक पहुंच गई। राजधानी की आबोहवा में चारों ओर धुंध की चादर देखी जा सकती है। एयर क्वॉलिटी इंडेक्स के अनुसार दिवाली के बाद गुरुवार को दिल्ली की हवा 'खतरनाक' लेवल पर पहुंच गई है। इसका सबसे बड़ा कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर पटाखों का छुड़ाया जाना है। दिवाली की रात शीर्ष अदालत की गाइडलाइन का उल्लघंन कर लोगों ने दिल्ली व आसपास के इलाकों में जमकर पटाखे फोड़े। जिससे हवा में प्रदूषण का स्तर अचानक चरम पर जा पहुंचा।

Delhi: According to the air quality index (AQI) data, major pollutant PM 2.5 and PM 10 are at 500 (severe) in Lodhi Road area, on the day after #Diwali pic.twitter.com/a7qe2SEPhb