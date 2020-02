मौसम अपडेटः पहाड़ों पर फिर होगी बर्फबारी, कई इलाकों चक्रवाती हवाओं से लुढ़केगा पारा

नई दिल्ली। देशभर के कई इलाकों में मौसम का मिजाज ( Weather Forecast ) एक बार करवट लेने वाला है। भारती मौसम विभाग ( IMD ) की ओर से जारी चेतावनी में पहाड़ों पर एक बार फिर जोरदार बर्फबारी ( Snowfall ) होने का संकेत दिया गया है। हिमालयनी क्षेत्रों में 4 फरवरी से फिर सर्द हवाएं चलने वाली हैं। इसका सीधा असर जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ), हिमाचल ( Himachal Pradesh ) और उत्तराखंड ( Uttarakhand ) में देखने को मिलेगा।

आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब तक पिछले 12 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। वहीं मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट के मुताबिक देश के कई इलाकों में चक्रवाती हवाएं भी चलेंगी। इसके साथ ही दक्षिण समेत मध्य भारत के कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना बनी हुई है।

The first Western Disturbance of #February is expected to approach #Tomorrow owing to which the #rain and #Snowfall activities are likely to commence in the #western #Himalayas #winter #JammuKashmir #HimachalPradesh #Uttarakhand https://t.co/Q52Rj9VYDS