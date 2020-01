Weather Forecast: पहाड़ों पर जारी हुआ रेड अलर्ट, बर्फीले तूफान से कई राज्यों में बढ़ेगी ठंड

नई दिल्ली। देशभर में अब मौसम ( Weather Forecast ) काफी बदल चुका है। मकर संक्रांति ( Makar Sankaranti ) के चलते अब हवाएं उत्तरायण की ओर चलना शुरू हो जाएंगी। माना जाता है इसके बाद सर्दी का असर कम होने लगता है। लेकिन भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो सर्दी से फिलहाल उत्तर भारत में निजात मिलती नहीं दिख रही है।

मौसम विभाग की मानें तो पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी ( Snowfall ) और देश के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो रहा है। इससे उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड ( Cold wind ) पड़ेगी।

Himachal Pradesh: Chamba covered in a blanket of snow. (14.1) pic.twitter.com/UykcDYgYxJ

पिछले 24 घंटों के दौरान, जम्मू-कश्मीर,लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हुई है, जिसका असर मैदानी इलाकों में पड़ा है और यही वजह है कि दिल्ली में धूप निकलने के बावजूद हवा में सर्दी है।

मौसम का जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में भी उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी जबकि मध्य प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है।

18 trains are running late due to low visibility in the Northern Railway region.