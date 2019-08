कर्नाटक में बारिश के कहर से 5 की मौत, केरल में बाढ़ जैसे हालात के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की चेतावनी के मुताबिक देश के दक्षिण इलाकों समेत कई राज्यों में आज मानसून ( weather update ) सक्रिय है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में हालात काफी बुरे बने हुए हैं। कर्नाटक के साथ-साथ आंध्र प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। अकेले कर्नाटक ( heavy rain in karnataka ) में पिछले चार दिन में 5 मौत हो चुकी हैं। जबकि 26 हजार लोगों को रेस्क्यू किया गया है।

मानसून और जोरदार बारिश ( Heavy Rainfall ) का असर महाराष्ट्र के कई इलाकों में देखने को मिला है। पिछले 7 दिन में पश्चिमी महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 16 लोगों की मौत हुई है। वहीं केरल में बुधवार से मानसून सक्रिय है, मौसम विभाग ने यहां भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

देश के दक्षिण इलाकों की बात करें तो कर्नाटक में इस वक्त सबसे बुरे हालात बने हुए हैं। रविवार से लेकर अब तक यहां भारी बारिश के चलते 5 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कर्नाटक के ही कन्नड़ जिले में गुरुवार को भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है।

स्कूल-कॉलेज की छुट्टी

प्रभावित जिले के स्कूल और कॉलेजों की बुधवार और गुरुवार को छुट्टी कर दी गई। क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी होने का मतलब है कि मौसम के अत्यधिक खराब होने की संभावना है।

Kerala: Flooding in Idukki following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/h4nMxmF15l — ANI (@ANI) August 8, 2019

सड़क और रेल संपर्क प्रभावित

दक्षिण के कई राज्यों में तेज बारिश और हवाओं के चलते रेल और सड़क यातायात काफी प्रभावित हुआ है। कुछ इलाकों में तो मूसलाधार बारिश के चलते रेल सेवाएं बाधित हैं।

बेलागावी और उत्तर कन्नड़ जिलों में दो-दो लोगों की जान गई है और शिवमोगा में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इससे अब तक बारिश संबंधी घटनाओं में मरने वालों की संख्या पांच हो गई है।

Kerala: Flooding in Nilambur and Perinthalmanna areas of Malappuram district due to heavy rainfall in northern districts of the state. Fire brigade team conducting rescue operations. pic.twitter.com/oc2g9sWnic — ANI (@ANI) August 8, 2019

केरल के उत्तरी जिलों में भारी वर्षा के कारण मलप्पुरम जिले के नीलांबुर और पेरिंथलम्ना क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बिगड़े हालात में प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलया गया है। फायर ब्रिगेड की कई टीमें भी मौके पर पहुंची हैं।

#WATCH Betul: Residents of Multai celebrate as Tapti river overflows after 3 years and enters Tapti temple. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/iIG04IpCUK — ANI (@ANI) August 8, 2019

आज यहां हो सकती है भारी बारिश

आज देश के गुजरात कोंकण,गोवा, कर्नाटक ,राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की आशंका है।