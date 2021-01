Weather Update: अगले 3 दिन उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, शीतलहर बढ़ा सकती है परेशानी

नई दिल्ली। मौसम का मिजाज ( weather update ) लगातार बदल रहा है। बारिश ( Rain ) का दौर खत्म होने के बाद एक बार फिर सर्द हवाओं ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर उत्तर भारत में हाड़ कंपा देने वाली ठंड ( Cold wave ) ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले तीन दिन यानी 15 जनवरी तक उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम बढ़ने के आसार बने हुए हैं।

♦ Due to the prevalence of dry north/northwesterly winds minimum temperature very likely to gradually fall by 2-4°C over most parts of Northwest India during next 3-4 days.