Weather Update: Delhi-NCR को मिलेगी सर्दी से राहत! जानिए इन राज्यों में मौसम का हाल

नई दिल्‍ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Cold in Delhi Ncr ) समेत समूचा उत्तर भारत ( Cold in North India ) इस समय भीषण सर्दी की गिरफ्त में हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी क्षेत्रों में शीत लहर ( Cold Wave ) चल रही है। हालांकि दोपहर को धूप निकलने से थोड़ी राहत जरूरत मिलती है, लेकिन शाम होते ही दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड के आगोश में समा जाता है। इस बीच मौसम विभाग ( IMD ) ने जानकारी दी है कि दिल्ली-NCR में हालात बदल सकते हैं।

सर्दी का कहर: दिल्ली में सीजन का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड, जानें अगले 24 घंटे का हाल

The minimum temperature in Delhi-NCR would be in the range of 4-5 degrees Celcius & maximum would be around 21-22 degrees Celcius. We're expecting moderate fog in the morning & dry weather conditions in Delhi-NCR: Anand Sharma, Additional DG, India Meteorological Department (IMD) https://t.co/InLXkoU1sF pic.twitter.com/J6lsD3Fx48