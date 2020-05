Weather Update: दिल्ली-NCR में फिर दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर, धूल भरी आंधी से गिरा पारा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi Weather ) समेत समूचे उत्तर भारत ( North India ) में मौसम ( weather update ) रह-रह कर करवट ले रहा है।

यही वजह है कि इस बार मई में भी लोगों को गर्मी के तपिश नहीं झेलनी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो मौसम में आए इस बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ ( Western disturbance ) है।

जिसके चलते गुरुवार को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी ( Dust Storm ) के साथ बूंदाबांदी देखने को मिली आई।

राजधानी और पड़ोसी क्षेत्रों में आंधी ने काफी राहत देने का कार्य किया है।

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, कुछ और दिनों तक स्थिति के ऐसी ही बने रहने की संभावनाएं हैं, जिसके चलते प्रचंड गर्मी की शुरूआत में देरी होगी।

प्रवासी मजदूरों को 2 माह तक फ्री राशन, रेहड़ी वालों को 10 हजार रुपए तक विशेष लोन: सीतारमण

Dust storm & strong winds hit parts of Delhi, visuals from near Nirman Bhawan. pic.twitter.com/SIiXXhmKgh