प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भरता' पर जोर देते हुए कहा- भारत ने आपदा को अवसर में बदला

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने कहा कि कोरोना ( Coronavirus ) से मुकाबला करते हुए चार हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं। इस दौरान 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित ( Coronavirus Infection ) हुए और पौने तीन लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मौत हो चुकी है।

भारत में भी अनेक परिवारो ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान आत्मनिर्भर भारत ( self-reliant India ) का नारा देते हुए कहा कि हमने आपदा को अवसर में बदल दिया।

Highlights: PM MODI ने किया Lockdown 4.0 का ऐलान, जानें संबोधन से जुड़ी 10 बड़ी बातें

#WATCH "4th phase of lockdown, #Lockdown4 will be in a new form with new rules. Based on the suggestions by states, information related to it will be given to you before 18th May": Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/ZTy6873nqh