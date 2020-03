Weather Update: दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश, देश के इन राज्यों में भी बदला मौसम का मिजाज

नई दिल्ली। इस बार मौसम रह-रह कर अपने रंग दिखा रहा है। होली से पहले मौसम ने बड़ी करवट ली है। देश की राजधानी दिल्ली ( Rain in Delhi ) समेत समूचे उत्तर भारत ( Heavy Rain in North India ) में झमाझम बारिश ( Heavy Rain ) हो रही है।

जबकि पहाड़ी राज्यों में हुई ताजा बर्फबारी ( Fresh Snowfall ) ने मैदानी इलाकों में एक बार फिर ठंडक का एहसास कराया है। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश ( Heavy Rain in Delhi-NCR ) हो रही है।

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली के मौसम ( Delhi Weather ) में अचानक यह बदलावा पश्चिमी विक्षोभ ( Western disturbance ) के कारण देखने को मिला है।

Delhi: Rain lashes parts of the city, visuals from Saket area. pic.twitter.com/E16fBq1XRi — ANI (@ANI) March 6, 2020

आपको बता दें कि गुरुवार को रात भर हुई तेज बारिश के बाद शुक्रवार को भी दोपहर तक मौसम की आंख मिचौली चलती रही।

जबकि दोपहर ढलते ढलते दिल्ली में एक बार फिर बरसात शुरू हो गई।

मौसम विभाग विभाग ने 24 से 48 घंटों में दिल्ली में तेज बारिश के साथ कई स्थानों पर ओलावृष्टि का अनुमान जताया है।

Light to moderate Rain most likely over Delhi and adjoining areas during next 2 hours. 🌧🌧🌧🌧🌧 pic.twitter.com/bbjBr21QML — IMD Weather (@IMDWeather) March 6, 2020

मौसम विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो गुरुवार को सफदरजंग केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जबकि न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग का मानना है कि शुक्रवार को होने वाली बारिश के बाद तापमान में और अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है।

शुक्रवार यानी आज अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।

वहीं, बिहार के कई जिलों दरभंगा, सिवान, अररिया, मधेपुरा, मधुबनी, कटिहार में शुक्रवार सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई।

गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह अंधड के साथ हुई बारिश की वजह से गेहूं और सरसो की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है।

मौसम विभाग ने बिहार में अगले 72 घंटे के भीतर तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है।