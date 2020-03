फिल्म गंगाजल स्टाइल में हुई ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी, पुलिस ने कोर्ट में घुसते ही दबोचा

नई दिल्‍ली। दिल्ली हिंसा के दौरान खुफिया ब्यूरो ( IB ) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के कथित आरोपी और आम आदमी पार्टी ( AAP ) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है।

आपको बता दें कि दिल्ली दंगों का एक अहम आरोपी ताहिर हुसैन गुरुवार दोपहर बाद भेष बदलकर राउस एवेन्यू कोर्ट की पार्किंग में घुसा और उसके बाद उसने जज के सामने जाकर सरेंडर करने की कोशिश की लेकिन जैसे ही ताहिर हुसैन राउस एवेन्यू कोर्ट की बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था, वहां पहले से ही मौजूद क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे खींच लिया और कोर्ट के दूसरे हिस्से में ले गई जहां उसकी आईडेंटिटी चेक की गई और उसे गिरफ्तार किया गया इसके बाद उसे फौरन विशेष अदालत में पेश किया गया जहां ताहिर चिल्ला चिल्ला कर सरेंडर करने की बात कहता रहा लेकिन अदालत ने उसकी सरेंडर वाली बात को खारिज कर दिया।

सुनवाई चल ही रही थी, तभी क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौके पर पहुंचे। दिल्ली हिंसा के दौरान हत्या के एक मामले में निलंबित आम आदमी पार्टी के पार्षद हुसैन फरार चल रहे थे।

उन पर हिंसा के दौरान हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

एक उच्च पदस्थ पुलिस सूत्र ने बुधवार को बताया कि नया मामला खजूरी खास पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।

दिल्ली हिंसा के दौरान गोली से घायल हुए शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी में कहा है कि हुसैन उन उपद्रवियों में शामिल था, जिन्होंने उस पर गोलियां चलाई थीं।

Mukesh Kalia, Suspended AAP Councillor Tahir Hussain's lawyer: He is on his way to Rouse Avenue Court(Delhi) to surrender. If he reaches Court without being arrested in between then he will surrender here before the court. #DelhiViolence pic.twitter.com/NX0MukCMui