Coronavirus: CM केजरीवाल होली मिलन समारोह में नहीं होंगे शामिल, राष्ट्रपति भवन में भी नहीं उड़ेगा गुलाल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के मामले मिले हैं। जिसके चलते भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) के अब तक 28 मामले सामने आ चुके हैं।

वहीं, कोरोना ( Coronavirus in Delhi ) के खतरे को देखते हुए PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल , उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली मिलन समारोहों में शामिल न होने की बात कही है।

इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन में भी इस बार होली मिलन समारोह नहीं होगा।

सीएम केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दल्ली में हुई व्यापक हिंसा और कोरोना वायरस के दस्तक को देखते हुए मैंने होली नहीं मनाने का फैसला लिया है।

गौरतलब है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर, सीलमपुर, बाबरपुर, कबीर नगर, गोकुलपुरी, भजनपुरा, बृजपुरी, चांदबाग, करावल नगर, खजूरी खास और जाफराबाद आदि इलाकों में 24 से 26 फरवरी के बीच 3 दिन तक जमकर हिंसा हुई।

आगजनी, गोलीबारी, डंडों व तलवारों से हमले में 46 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 250 से अधिक लोग घायल हैं।

उपद्रवियों ने सैकड़ों दुकानों में आग लगाई थी, लोगों के घरों को जलाया गया, स्कूल, अस्पतालों में भी इस दौरान आगजनी व तोड़फोड़ की गई। पचासों कारों को जला दिया गया।

President Ram Nath Kovind: With alertness and safeguards, we all can help contain the outbreak of COVID-19 Novel #Coronavirus. In a precautionary measure, the Rashtrapati Bhavan will not hold the traditional Holi gatherings. pic.twitter.com/7mFQ8DoSiI