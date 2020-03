Coronavirus: चिकन खाएं या ना खाएं, पढ़ें केंद्र सरकार की यह रिपोर्ट

नई दिल्ली। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस ( coronavirus ) अब पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) के अब तक 28 मामले सामने आए हैं।

वहीं, कई लोगों को निगरानी में रखा गया है। कोरोना वायरस ( Coronavirus in delhi ) के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए लोग नॉनवेज खाने से या तो परहेज कर रहे हैं या फिर उलझन में हैं।

दरअसल, कोरोना ( Coronavirus News ) के चलते डॉक्टर्स नॉनवेज ( non veg food ) से दूरी बनानी की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों के मन में डर है कि चिकन खाने से कोरोना वायरस फैलने की संभावना बढ़ सकती है।

इसको लेकर हाल ही में भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of fisheries animal husbandry and dairying, Govt. of india) की ओर से हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है।

जिसमें लोगों के इस सवाल का जवाब दिया गया है कि चिकन खाने ? कोरोना वायरस ?स होगा या नहीं?

इस रिपोर्ट में “Office International des Epizooties यानि ओआईई के हवाले से बताया गया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हृयूमन टू हृयूमन फैल रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण का माध्यम चिकन नहीं है। हालांकि इस बात की आाश्ंका भी व्यक्त की गई है कि जानवर का मांस खाने से कोरोना का संक्रमण शायद ही होगा।

एडवाइजरी में यहां तक कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में कोरोना से मिलते जुलते वायरस भी पोल्ट्री फॉर्म की वजह से नहीं फैले थे।

इसके साथ ही अभी तक दुनिया की किसी भी रिपोर्ट से यह साबित नहीं हुआ है कि कोरोना वायरस चिकन खाने की वजह से फैला है।