Cyclone Burevi के खतरे के बीच 6 राज्यों में आज बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में वर्ष का चौथा चक्रवाती तूफान दस्तक देने को तैयार है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD) के मुताबिक चक्रवाती तूफान बुरेवी ( Cyclone Burevi ) 3 से 4 दिसंबर के बीच दस्तक दे सकता है। इस तूफान का असर देश के तीन राज्यों में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु और केरल के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मौसम बड़ी करवट लेगा।

केरल में चक्रवात ‘बुरेवी’ के शुक्रवार तक पहुंचने की आशंका के चलते प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने स्थिति से निपटने के लिए 2000 से अधिक राहत शिविर खोले हैं और पांच दिसंबर तक तट पर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

Since November 29, we have started taking steps and preparing ourselves for #CycloneBurevi . It is likely to hit Trivandrum district tomorrow onwards: Navjot Singh Khosa, District Commissioner, Thiruvananthapuram. #Kerala (2.12) pic.twitter.com/sNIoWFNTDG

पीएम मोदी ने की सीएम से बातचीत

चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से बात की। इस दौरान उन्होंने केरल सरकार को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

वहीं सीएम विजयन ने कहा कि पीएम से चक्रवाती तूफान से निपटने को लेकर की गई तैयारियों और हालातों पर चर्चा हुई। हमने प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में अवगत कराया गया।

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक केरल के पांच से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा, कोट्टायम, अलप्पुझा, इडुक्की और एर्णाकुलम जैसे जिलों में तेज हवाओं के बीच जोरदार बारिश की संभावना बनी हुई है।

Cyclonic Storm #Burevi over Sri Lanka moved west-northwestwards with a speed of 12 kmph during past six hours and lay centered about 60 km northwest of Trincomalee, 180 km east-southeast of Pamban (India).

Likely to emerge into Gulf of Mannar on 3rd December morning: IMD pic.twitter.com/7hGABBN2Ll