मौसम अपडेटः बेंगलूरु में बारिश से भरे निचले इलाके, कई राज्यों में जारी हुआ अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update )लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में तापमान में रोजाना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक चक्रवाती तूफानों ( Cyclone ) की आहट के बीच देश के दक्षिण राज्यों में हुई बारिश ( Rain ) ऐसी लग रही थी मानो प्री-मानसून ( Monsoon ) बारिश ने दस्तक दे दी हो।

कर्नाटक ( Karnataka ) में इन दिनों बारिश ने तापमान में बड़ा बदलाव ला दिया है। बेंगलूरु ( Bengaluru ) में बारिश के पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार को भी जोरदार बारिश हुई। तड़के हुए बारिश ने निचले इलाकों में परेशानी खड़ी कर दी वहीं लोगों को बढ़ती गर्मी से बड़ी राहत दिलाई।

Heavy rains in #Bengaluru on Wednesday morning. Many areas water logged , walls collapsed .... #BengaluruRains pic.twitter.com/ABAY7T6087 — yasir mushtaq (@path2shah) April 29, 2020

Early morning rain in Bengaluru has brought misery to some citizens in the city. pic.twitter.com/EZH24lg3Eo — Harish Upadhya (@harishupadhya) April 29, 2020

बुधवार को बेंगलूरु के कई इलाकों में अल सुबह जमकर बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया। इस बारिश से शहर के तापमान में गिरावट आई है।

इस भारी बारिश से वसंतनगर, शांतिनगर, मारतहल्ली, मल्लेश्वरम, राजाजीनगर, विजयनगर, उत्तराहल्ली, नेलमंगला, यशवंतपुर, जयनगर, केन्गेरी, मैसूरु रोड, बापूजीनगर जैसे इलाकों में बारिश का जबरदस्त असर देखने को मिला।

#BangaloreRains wen Bengaluru rains it becomes alarm to wake up seee the beauty and capture 😍♥️That's the UB city hidden in rain and fog 😍 pic.twitter.com/TwcIZ9tqRk — Bhagya (@bhoomisoni17) April 29, 2020

बारिश की वजह से निचले इलाकों में बने घरों में पानी भर गया। इसके कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया।

कर्नाटक के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में 7 सेमी. तक जबकि कुछ हिस्सों में 3 से 4 सेमी बारिश हुई है। एक हफ्ते पहले भी कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश से सड़कों की हालत खस्ता हो गई थी।

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की मानें तो देश के कई इलाकों में आने वाले तीन से चार दिन बारिश का असर देखने को मिलेगा। इनमें उत्तरी कर्नाटक समेत महाराष्ट्र ( Maharashtra ) और गोवा ( Goa ) के आंतरिक भागों में बुधवार से एक मई तक गरज के साथ बारिश की संभावना है।