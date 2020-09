Weather Update: अगले चार दिन में देश के 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ चलेगी आंधी

नई दिल्ली। देशभर में मानसून ( Monsoon 2020 ) ने एक बार फिर जोरदार करवट ली है। कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) की मानें तो 26 सितंबर तक देश के 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश के साथ तेज हवाएं और आंधियां चलने की संभावना है। आपको बता दें कि मुंबई में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। यहां 273 मिमी बारिश दर्ज की गई है। पिछले 26 वर्ष में सितंबर के महीने में ऐसी रिकॉर्ड तोड़ बारिश नहीं हुई।

मौसम विभाग के मुताबिक 23 से 26 सितंबर के बीच मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक हर जगह बारिश होने की संभावना बनी हुई है। दरअसल मानसून अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बड़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है।

