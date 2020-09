Mumbai rains: मुंबई में मूसलाधार बारिश ने तोड़ा दो दशक का रिकॉर्ड, बीएमसी ने की छुट्टी की घोषणा

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र का असर दिखने लगा है। देशभर के कई इलाकों में मौसम का मिजाज ( weather update ) पूरी तरह बदल गया है। मुंबई ( Mumbai Rains ) में मंगलवार को हुई बारिश ने तो दो दशकों से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मुंबई में बारिश ने 26 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

मूसलाधार बारिश ने आर्थिक राजधानी मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मानों मुंबई दरिया बन गई हो। बारिश के चेतावनी के बीच बीएमसी ने लोगों को घर ने अतिआवश्यक काम होने पर ही निकलने की हिदायत दी है।

#WATCH Maharashtra: Streets were waterlogged in the Goregaon area of Mumbai yesterday after heavy rainfall. pic.twitter.com/BpruXcVn1B