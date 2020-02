दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में कल से मौसम बदलने के आसर, हिमाचल प्रदेश में भी जारी हुआ येलो अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather Update ) पूरी तरह करवट ले चुका है। कई इलाकों में तापमान बढ़ने ( Mercury up ) से लोगों को सर्दी के सितम से राहत मिली है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो अगले 48 घंटे में कुछ इलाकों में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। इनमें राजधानी दिल्ली प्रमुख रूप से शामिल हैं।

दिल्ली में मौसम का मिजाज 21 फरवरी से बदलने वाला है। यहां बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को प्रदूषण और सर्दी दोनों से राहत मिलने की उम्मीद है।

Rain and snow on the milder side is expected to be seen over the hilly states of #JammuandKashmir, #HimachalPradesh, Ladakh and even Uttarakhand today and tomorrow.https://t.co/bFGEwGF1TL