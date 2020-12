West Bengal : निष्पक्ष चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, विपक्षी नेताओं को सुरक्षा देने की मांग

नई दिल्ली। साल 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सियासी तनाव अभी से जारी है। ऐसे में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव और विपक्षी नेताओं की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने याचिका भी दायर की है। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से साल 2021 में पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी आदेश संबंधित एजेंसियों को देने के की मांग की है। साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं को सुरक्षा देने का भी याची ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है।

A petition filed in Supreme Court seeking to ensure free, fair Assembly elections in West Bengal in 2021 and to provide protection to leaders of Opposition parties in the state.