आखिर क्यों दी गई भारत बायोटेक की Covaxin को मंजूरी?

नई दिल्ली। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा निर्मित स्वदेशी कोवैक्सिन के असर पर छिड़ी बड़ी बहस के बीच, केंद्र ने मंगलवार को इस बात का खुलासा किया कि आखिरकार कोवैक्सिन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी क्यों दी गई? हालांकि इसके तीसरे चरण का क्लीनिकल ट्रायल अभी भी चल रहा है।

मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में स्वास्थ्य सचिव के अलावा नीति आयोग के अधिकारी और ICMR के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव में मौजूद थे। इस दौरान उनसे यह पूछा गया कि वे भारत बायोटेक के कोवैक्सिन और ऑक्सफोर्ड-सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड के बीच कौन सा वैक्सीन लेंगे।

इसके जवाब में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण का हाथ पकड़ते हुए नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वीके पॉल ने कहा, "मैं वह वैक्सीन लूंगा, जिसे मेरा स्वास्थ्य मंत्रालय मेरे लिए बहुत स्नेह, प्यार और कृतज्ञता के साथ निर्दिष्ट करेगा।"

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वीके पॉल ने आगे कहा, "टीके को यह स्वीकृति देते समय सभी वैज्ञानिक और वैधानिक आवश्यकताएं बनाई गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ये निर्णय विशेषज्ञों द्वारा लिया जा रहा है। यह भी याद रखें कि इसमें एक संदर्भ है। ये नियमित अधिकार नहीं हैं। कोई भी देश किसी भी वैक्सीन को नियमित अधिकार नहीं दे रहा है।"

कोवैक्सिन पर संदेह दूर करते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि गैर-आपातकालीन स्थिति में मंजूरी के लिए सुरक्षा, प्रतिरक्षा और प्रभावकारिता रिपोर्ट की आवश्यकता होती है।

भार्गव ने कहा, "आपातकालीन इस्तेमाल मंजूरी के लिए प्रभावकारिता डेटा की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रभावकारिता डेटा के लिए इम्यूनोजेनेसिटी डेटा एक सरोगेट के रूप में कार्य करता है।"

There are 4 primary vaccine stores called GMSD located in Karnal, Mumbai, Chennai and Kolkata and there are 37 vaccine stores in the country. They store vaccines in bulk and distributes further: Union Health Secretary Rajesh Bhushan