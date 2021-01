COVID-19 Vaccine: विवाद के बाद संयुक्त संवाद, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने ली शपथ

पुणे/हैदराबाद। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कोविशील्ड को आपातकालीन इस्तेमाल अधिकार की मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुआ विवाद अब खत्म हो चुका है। कोवैक्सिन को भी मंजूरी दिए जाने के बाद दोनों वैक्सीन बनाने वाली कंपनियो के प्रमुखों ने अब इन्हें हर जरूरतमंद तक पहुंचाने की शपथ ली है। COVID-19 वैक्सीन के भारत और दुनिया में सुचारू ढंग से रोलआउट के लिए मंगलवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने संयुक्त रूप से प्रतिज्ञा की।

SII और भारत बायोटेक द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है, "दोनों कंपनियों की ओर से संयुक्त रूप से अदार पूनावाला और डॉ. कृष्णा एला ने भारत और वैश्विक स्तर पर COVID-19 वैक्सीन के विकास, निर्माण और आपूर्ति के लिए अपने संयुक्त इरादे की बात कही।"

अदार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। जबकि डॉ. कृष्णा एला भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं।

Our pledge towards a smooth roll out of #COVID-19 vaccines to India and the World, along with @SerumInstIndia @adarpoonawalla @SuchitraElla #BharatBiotech #COVAXIN pic.twitter.com/VYbDTkG3NL