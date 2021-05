क्यों नहीं बढ़ाया गया Covishield के साथ ही Covaxin की दो डोज के बीच अंतर

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की दो वैक्सीनों में से एक यानी कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच के अंतर को बढ़ा दिया गया, जबकि कोवैक्सिन में ऐसा नहीं किया गया। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। बीते 16 जनवरी से देश में शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान के बाद से कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच के अंतर को दो बार बढ़ाए जाने के बाद से यह विषय विवाद का मुद्दा बनता जा रहा था।

सबसे पहले बता दें कि इस वर्ष की शुरुआत में चालू हुए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत कोविशील्ड वैक्सीन की दो खुराकों के बीच चार से छह सप्ताह का अंतर था। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर चार से आठ सप्ताह कर दिया और अब इसे और बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। हालांकि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित की गई कोवैक्सिन की दो खुराकों के बीच अंतर अभी भी वही है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने बताया कि कोवैक्सिन की दो खुराकों के बीच अंतर को ना बढ़ाना और कोविशील्ड में बढ़ाने का फैसला वैक्सीन की पहली खुराक की प्रभावकारिता के आधार पर लिया गया है।

#Covishield and #Covaxin both vaccines are effective in preventing the infection as well as in preventing severe illness



It is not possible to choose one vaccine over the other since there is no direct scientific comparison between the two#IndiaFightsCOVID19 #Unite2FightCorona pic.twitter.com/jV8mClnt6A