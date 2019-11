शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन, राज्यसभा के मार्शल्स की बदली वर्दी

नई दिल्ली। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जो 13 दिसंबर तक चलेगा। सत्र शुरू होने से पहले सब की नजर उपमुख्यंत्री और राज्यसभा के सभापति के पीछे खड़े मार्शल्स पर ठीक गईं। दरअसल, मार्शल्स के पुराने भारतीय पोशाक बदले हुए नजर आए, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए।

बता दें कि आज से पहले मार्शल्स पुराने भारतीय पोशाक के साथ पगड़ी वाली वर्दी में नजर आते थे। नए बदलाव के बाद उनकी वर्दी सैन्य और सिविल वर्दी जैसी लग रही है। नई वर्दी का रंग ऑलिव ग्रीन है, जो देखने में काफी आकर्षक लग रहा है।

Delhi: The uniform of the marshals of the Rajya Sabha has been changed , this #WinterSession of the Parliament. (Pic 1- new uniform, Pic 2 - old uniform) pic.twitter.com/Ihr7TvLVKs

पीएम मोदी की विपक्ष को अपील

शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सत्र काफी महत्वपूर्ण है। इस बार राज्यसभा का यह 250 वां सत्र है। यह 2019 का आखिरी सत्र है।

Prime Minister Narendra Modi: We want frank discussions on all matter. It is important that there should be quality debates, there should be dialogues and discussions, everyone should contribute to enrich the discussions in the Parliament. #WinterSession pic.twitter.com/kiCica57oH