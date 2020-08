क्रिकेटर Yuzvendra की मंगेतर Dhanshree ने दिखाया चहल का हिडन टैलेंट, Video में दिखी दोनों की कैमिस्ट्री

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ( Indian Cricket Team ) के स्टार खिलाड़ियों में शुमार हो चुके युजवेंद्र चहल ( Yuzvendra Chahal ) आईपीएल 2020 ( IPL 2020 ) शुरू होने से पहले ही चर्चाओं में छाए हुए हैं। दरअसल यहां पर उनकी चर्चा का विषय उनका क्रिकेट ( Cricket )नहीं बल्कि उनकी मंगेतर धनश्री ( Dhanshree Verma ) है। धनश्री ने एक वीडियो के जरिए युजवेंद्र चहल का डिहन टैलेंट ( Hidden Talent ) दिखाया है।

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल इस समय आईपीएल खेलने के लिए यूएई गए हुए हैं। इस बीच उनकी मंगेतर ( Fiance ) धनश्री ने युजवेंद्र के साथ अपनी एक वीडियो इंस्टाग्राम ( Instagram )पर शेयर किया है। इस वीडियो में धनश्री ने युजवेंद्र की छिपी हुई प्रतिभाग को दिखाने की कोशिश की है। आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

यूएई रवाना होने से पहले चहल ने अपनी गर्लफ्रेंड धनश्री के साथ सगाई की थी। अब जब क्रिकेटर यूएई पहूंच गए हैं तो उनकी मंगेतर लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर याद कर रही हैं। इसी कड़ी में धनश्री ने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है।

दरअसल चहल की मंगेतर धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) शानदार डांसर भी हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कई वीडियो अपलोड है, जिसमें वो अपने जबरदस्त डांस करती हुई देखी जा सकती हैं।

धनश्री ने अपने सोशल मीडिया पर एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो चहल के साथ नजर आ रही हैं। वीडियो में खास बात ये है कि दोनों टोनी कक्कड़ (Tony kakkar) के गाने 'कुर्ता पजामा (Kurta Pajama)' सॉन्ग का हुक स्टेप (Kurta Pajama Hook Step) करते हुए नजर आ रहे हैं।

युजवेंद्र को हुक स्टेप को देखकर धनश्री ने इसे हिडन टैलेंट बताया है। वीडियो शेयर करते हुए धनश्री ने लिखा- Hook step at it best hidden talent...इस वीडियो में चहल और धनश्री दोनों ही मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। हालांकि चहल ने वीडियो पर कमेट करते हुए लिखा Why this..वहीं क्रिकेटर और उनकी मंगेतर के इस वीडियो पर फैंस के भी जमकर कमेंट आ रहे हैं।

आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल और धनश्री की सगाई 9 अगस्त को हुई थी। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी सगाई के फोटो शेयर किए थे। धनश्री एक डॉक्टर होने के साथ-साथ अच्छी डांसर और कोरियोग्राफर भी हैं। मुंबई में धनश्री की एक डांस एकेडमी भी है।