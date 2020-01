US, कनाडा के बाद ब्रिटेन का ईरान पर बड़ा आरोप, ईरानी मिसाइल हमले से गिरा यूक्रेनी विमान!

लंदन। ईरान ( Iran ) के तेहरान ( Tehran ) में बीते दिनों हुए यूक्रेनी विमान हादसे ( Ukrainian plane crash ) को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। ईरान और अमरीका में बढ़ते तनाव ( Iran-Us Tension ) के बीच यह हादसा हुआ था, जिसके बाद अमरीका ने आरोप लगाया कि ईरान ने मिसाइल हमले में विमान को मार गिराया है।

अमरीका ( America ) के बाद कनाडा ने भी यही आरोप लगाया। अब इस कड़ी में ब्रिटेन ( Britain ) भी शामिल हो गया है। ब्रिटेन ने भी कहा है कि यूक्रेनी विमान ईरानी मिसाइल हमले की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।

यूक्रेनी विमान हादसे का वीडियो आया सामने, किसी वस्तु से टकराता दिखा फ्लाइट

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ( British PM Boris Johnson ) ने कहा है कि अब ऐसी जानकारी मिली है कि ईरान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ यूक्रेन का बोइंग 747 विमान ईरान की मिसाइल की चपेट में आया था। इसके लेकर जॉनसन ने एक बयान भी जारी किया है।

बता दें कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ( Donald trump ) और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ( Justin Trudo ) ने आरोप लगाया कि ईरानी मिसाइल हमले में यूक्रेन की विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस हादसे में 180 यात्रियों की मौत हो गई थी, जिसमें कनाडा के 60 से अधिक यात्री थे।

Intel indicates Iran shot down Ukrainian airliner through surface-to-air missile: Trudeau



Read @ANI story | https://t.co/wvcrkCWwMT pic.twitter.com/6Poj8lGoXg — ANI Digital (@ani_digital) January 9, 2020

बोरिस जॉनसन ने जारी किया बयान

आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन ने बयान जारी करते हुए कहा 'ऐसी जानकारी अब तक सामने आई है कि सतह से हवा में मार करने वाली ईरानी मिसाइल ने यूक्रेनी विमान को मार गिराया है। बयान में यह भी कहा गया है कि ऐसी संभावना हो सकती है कि ईरान ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया हो।’

जॉनसन ने कहा, ‘हम कनाडा और हमारे अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अब इसमें पूरी तरह से पारदर्शी जांच की जरूरत है।' इस हादसे के बाद से मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है। लिहाजा ब्रिटेन ने सभी पक्षों से इस क्षेत्र शांति बनाए रखने की अपील की है।

अमरीकी सैन्य बेस पर मिसाइल हमले के बाद गरजे ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई, कहा- US के मुंह पर जड़ा तमाचा

बता दें कि ईरान ने दावा किया था कि इराक में अमरीकी सैन्य बेस पर मिसाइल हमला किया गया है, जिसमें 80 अमरीकी सैनिकों मारे गए हैं। इस मिसाइल हमले के कुछ ही देर बाद ये विमान हादसा हुआ था।

ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि संभवत: ईरान को लगा हो कि अमरीका फिर से हमला कर रहा है और उसे निशाना बनाकर मिसाइल दाग दी हो, जिसकी चपेट में यूक्रेनी विमान आ गया।

Ukraine asks UN for 'unconditional support' in Iran plane crash probe, minister says: AFP news agency — ANI (@ANI) January 9, 2020

Iran invites Boeing to take part in Ukraine plane crash inquiry, official says: AFP news agency https://t.co/Grx9w1J4RB — ANI (@ANI) January 9, 2020

ब्रिटेन के चार नागरिकों की मौत

आपको बता दें कि बुधवार को यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन का बोइंग 737एनजी ईरान के तेहरान एयरोपर्ट से उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 180 यात्रियों मारे गए थे, जिसमें ब्रिटेन के चार नागरिक भी शामिल थे।

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मांग की है कि इसमें जान गंवाने वाले लोगों के शवों को तत्काल उनके घरों तक सम्मानपूर्ण तरीके से भेजा जाए, ताकि परिवार वाले अंतिम विदाई दे सकें। इधर यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र से विमान हादसे की जांच के लिए बिना शर्त सहयोग मांगा है।

जबकि तरफ ईरान ने विमान हादसे की जांच के लिए बोईंग समेत कई देशों के अधिकारियों को आमंत्रित किया है। इसके अलावा ईरान ने कनाडा के प्रधानमंत्री से भी हादसे के पीछे उसका (ईरान) हाथ होने संबंधी रिपोर्ट देने को कहा है।

