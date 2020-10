Italy: लॉकडाउन प्रतिबंधों के खिलाफ लोगों में फूटा गुस्सा, प्रदर्शनकारियों व पुलिस में हिंसक झड़प

रोम। इटली में कोरोना ( Coronavirus In Italy ) के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया और साथ ही कुछ नए प्रतिबंधों को भी लागू किया है। लेकिन अब इस लॉकडाउन प्रतिबंधों के खिलाफ ( Protest Against New Lockdown Restrictions ) लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है।

इटली में लॉकडाउन प्रतिबंधों को लेकर लोग व्यापक विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हिंसक झड़प भी हुई है। प्रदर्शनकारी आगजनी कर विरोध जता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इटली के तीसरे सबसे बड़े शहर नेपल्स में कर्फ्यू लगा दिया और पुलिस वाहनों पर हमला कर दिया।

एक दिन में रिकॉर्ड कोरोना के नए मामले सामने आने पर गवर्नर ने नए प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला करते हुए बैरिकेड्स को तोड़ दिए और कई जगहों व सार्वजनिक संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया।

सोशल मीडिया पर उग्र प्रदर्शनकारियों का वीडियो सामने आया है, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाहनों को निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। इस खौफनाक हमले को देखकर अधिकारी मौके सपर हमला करने वाले लोगों के समूह को दिखाया गया है। बता दें कि दक्षिणी कैंपनिया क्षेत्र के नागरिकों को 13 नवंबर तक सुबह 11 बजे से सुबह 5 बजे तक घर में रहने का आदेश दिया गया था।

Violence in Napoli, Italy as people take to the streets after a new lockdown is announced. People have had enough of being muzzled and caged. Unsurprisingly. pic.twitter.com/UIZKbAZ4pW