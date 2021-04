Coronavirus का बड़ा असर, भारत से सीधी उड़ानों पर ऑस्ट्रेलिया ने भी लगाई रोक

नई दिल्ली। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ( Australia )ने बड़ा कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली सीधी उड़ानों पर 15 मई तक रोक लगा दी है। देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ( Scott Morrison )की ओर से महामारी के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

इसके तहत आगामी 15 मई तक भारत से कोई उड़ान ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी। आपको बता दें इससे पहले और भी कई देश भारत से आने वाले उड़ानों पर रोक लगा चुके हैं।

