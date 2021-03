BioNTech-Pfizer का दावा: 12-15 साल के बच्चों पर 100 फीसदी असरदार है वैक्सीन

नई दिल्ली। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनियाभर में तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। अब बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने जा रहा है। दरअसल, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर-बायोएनटेक ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 12-15 साल तक के बच्चों पर 100 फीसदी असरदार है।

कंपनी की ओर से बुधवार को बयान जारी करते हुए ये दावा किया गया कि फेज-3 के ट्रायल के दौरान 100 फीसदी परिणाम सामने आए हैं। बयान में बताया गया कि तीसरे फेज में अमरीका में 2260 बच्चों ने ट्रायल में हिस्सा लिया था। ट्रायल के दौरान पाया गया कि दूसरा डोज देने के एक महीने बाद सभी में बेहतर एंटीबॉडी विकसित हो गया है।

फिलहाल, कंपनी इस डेटा को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साझा करने पर विचार कर रही है। ताकि जल्द से जल्द इसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल सके। बता दें कि अमरीका में 16 साल या उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों व युवाओं को फाइजर की वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है।

आपको बता दें कि भारत में 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण किए जाने की तैयारियों को लेकर बुधवार को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की गई। वहीं दूसरी तरफ देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

Today with BioNTech, we announced positive topline results in adolescents 12-15 years of age from the Phase 3 Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine study. In participants aged 12-15 years old, BNT162b2 demonstrated 100% efficacy and robust antibody responses: Pfizer Inc