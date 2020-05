Coronavirus संकट के बीच भारत में 'अम्फान' तो अमेरिका में तबाही मचा रहा 'टॉरनेडो'

Weather Alert: कोरोना महामारी ( coronavirus ) के बीच मौसम ने भी अपना रंग बदल लिया है। भारत में अम्फान ( Cyclone Amphan in India ) का खतरा मंडरा रहा है तो अमेरिका में टॉरनेडो तूफान ( Tornado Storm ) जमकर तबाही मचा रहा है। कोरोना संकट के बीच बंगाल की खाड़ी में उठे भीषण चक्रवाती तूफान Amphan ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ( IMD Forecast ) के मुताबिक, इस सुपर साइक्लोन ( Super Cyclone ) की रफ्तार 230 किलोमीटर प्रतिघंटे तक हो सकती है, जो भारी तबाही मचा सकती है।

उधर, अमेरिका में इन दिनों टॉरनेडो तूफान कहर ढा रहा है। भीषण तूफान के चलते सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए। दक्षिणी लुइसियाना समेत कई इलाकों में भारी बारिश, 150 मील प्रति घंटे की तेज हवाओं के चलते विशालकायी पेड़ धराशाही हुए हैं। नेशनल वेदर सर्विस ( NWS ) के मुताबिक, ईएफ-3 टॉरनेडो तूफान काफी तबाही मचाई है।

तूफान के चलते एक लोगों की मौत की खबर है, वहीं 9 लोग घायल हो गए। नेशनल वेदर सर्विस ( NWS Alert ) ने कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिणी राज्यों में कई तूफान अलग-अलग समय पर सक्रिय हो सकते है। इसके लिए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है।

