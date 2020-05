Cyclone Amphan: 230 KM की रफ्तार से टकराने को तैयार 'अम्फान', अगले कुछ घंटों में हो सकता है लैंडफॉल

नई दिल्ली।

Cyclone Amphan Update: बंगाल की खाड़ी में उठे भीषण चक्रवाती तूफान Amphan की रफ्तार 230 किलोमीटर प्रतिघंटे तक हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD Weather forecast ) ने ताजा अपडेट में बताया है कि इस सुपर साइक्लोन ( Super Cyclone Amphan ) की वजह से समुद्र में 270 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जैसे-जैसे तूफान आगे बढ़ता जा रहा है ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के तटीय भागों में हवाओं की रफ्तार उग्र होती जा रही है। सुपर साइक्लोन अम्फान के पश्चिम बंगाल और इससे सटे बांग्लादेश के तटों से 20 मई की दोपहर या शाम तक टकराने की आशंका है।

Cyclone Amphan in Odisha: स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ ( NDRF ) समेत कई कंपनियां तैनात की गई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफानों में पिछले 20 वर्षों में यह सबसे भीषण चक्रवात है। इसके साथ 270 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इससे पहले तूफानों की ऐसी रफ्तार शायद ही देखने को मिली हो। मौसम विभाग का कहना है विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में डॉपलर वेदर रडार (DWR) की मदद से सुपर साइक्लोन अम्फान पर लगातार ट्रैक किया जा रहा है।

बुलबुल के रास्ते आ रहा AMPHAN, बंगाल के दीघा और हटिया तट से टकराने के बाद मचाएगा तूफान

230 किमी की रफ्तार से टकरा सकता है तूफान

मौसम विभाग ( IMD High Alert ) के मुताबिक, सुपर साइक्लोन अम्फान मंगलवार शाम तक तटों से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की गति 195 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। जिसमें कभी-कभी 230 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ( Heavy Rain ) भुवनेश्वर के मुताबिक, सुपर साइक्लोन अम्फान से ओडिशा के केंद्रपारा, भद्रक, बालासोर, जजपुर और जगतसिंहपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

Just in: The JTWC has upgraded Super Cyclone #Amphan to 145kt (270kph). Amphan is now the strongest cyclone ever recorded in the Bay of Bengal, passing the 1999 Odisha cyclone (260kph). Amphan is a potential catastrophic disaster for West Bengal, Bangladesh, and Burma. pic.twitter.com/teLYuC1FyA

मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के लिए ‘‘ऑरेंज” अलर्ट जारी किया है और अलर्ट जारी किया है कि कोलकाता, हुगली, हावड़ा, दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है।

It's very likely to weaken into an extremely severe cyclonic storm during next 6 hrs. It's very likely to move north northeastwards across northwest Bay of Bengal&cross W Bengal–Bangladesh coasts b/w Digha&Hatiya Islands close to Sundarbans during afternoon/evening of 20 May: IMD https://t.co/bGpOI9c4OW