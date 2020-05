Coronavirus संकट के बीच आंधी-तूफान, भारी बारिश से बाढ़ का खतरा, NWS ने दी चेतावनी

US Weather Alert : कोरोना ( COVID-19 ) संकट के बीच अमेरिका ( coronavirus in USA ) के दक्षिण मैदानों में चक्रवात तूफान और तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि का हाई अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विशेषज्ञों ने टेक्सास समेत कई इलाकों में बाढ़ को लेकर भी चेतावनी जारी की है। नेशनल वेदर सर्विस ( NWS ) के मुताबिक, दक्षिणी राज्यों में कई तूफान अलग-अलग समय पर सक्रिय हो सकते है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को लोन स्टार स्टेट के पश्चिमी हिस्सों में तूफान कहर ढा सकता है। वहीं, मंगलवार को दक्षिणपूर्व में कई विशालकाय बवंडर आने की आशंका है।

एनडब्यूएस के मुताबिक, बुधवार को पश्चिमी टेक्सास से दक्षिणपूर्वी केंसास तक भयंकर तूफानों से काफी नुकसान हुआ है। पूर्वी कान्सास से उत्तरी इलिनोइस तक आंधी तूफान और भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन गई। मेक्सिको की खाड़ी से इस क्षेत्र में नम हवा का दबाव बन रहा है, जो एक चक्रवात में तब्दील हो सकता है। AccuWeather के मौसम विज्ञानी क्रिस्टीना पायडनोव्स्की के अनुसार, शुक्रवार को दक्षिणपूर्वी केंसास से पूर्वी ओक्लाहोमा और उत्तर-पश्चिमी अर्कांसस तक भारी बारिश हुई। यहां बाढ़ के हालात बन गए।

Ongoing flash flooding in Carol Stream, IL. A common scene through the rest of overnight for northern Illinois. DO NOT cross flooded roadways. #ILwx https://t.co/DqLCrsVClq