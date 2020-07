राष्ट्रपति Donald Trump का बड़ा आरोप, America और पूरी दुनिया को China ने बहुत नुकसान पहुंचाया

वाशिंगटन। अमरीका और चीन ( America China Tension ) के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। एक और दक्षिण चीन सागर ( South China Sea ) में अमरीका ने अपनी लड़ाकू विमानों की तैनाती कर चीन की परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( President Donald Trump ) ने कोरोना वायरस ( Coronavirus ) को लेकर एक बार फिर से चीन ( China ) पर हमला बोला है।

कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने को लेकर चीन को कई बार खरीखोटी सुना चुके डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर से चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चीन ने अमरीका और पूरी दुनिया का काफी नुकसान किया है। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा ' चीन ने अमरीका और पूरी दुनिया का बहुत नुकसान किया है'।

बता दें कि मौजूदा समय में अमरीका-चीन के बीच ट्रेड वॉर ( Trade War ) जारी है। वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में दोनों देशों की नौसेनाएं आमने-सामने आ चुकी हैं। इसको लेकर भी चीन-अमरीका में तनातनी बढ़ गई है।

China has caused great damage to the United States and the rest of the World!