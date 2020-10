Earthquake के बाद Turkey में दिखा तबाही का खौफनाक मंजर, जानिए कब-कब आया सबसे विनाशकारी भूकंप

इस्तांबुल। तुर्की के तट और यूनान के सामोस प्रायद्वीप के बीच एजियन सागर में शुक्रवार को आए शक्तशाली भूकंप के बाद तुर्की में तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिला है। कई बड़ी-बड़ी इमारतें देखते ही देखते जमींदोज हो गई।

भूकंप के इस शक्तिशाली झटके से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 709 लोग घायल हैं। वहीं, यूनान के सामोस प्रायद्वीप में कम से कम चार लोगों को हल्की चोटें आई हैं। तुर्की के आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने जानकारी दी है कि तुर्की के तीसरे सबसे बड़े शहर इजमिर में 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि 709 लोग घायल हुए हैं।

राजधानी इस्तांबुल स्थित कांडिली वेधशाला एवं भूकंप अनुसंधान संस्थान के निदेशक हलूक ओजेनर ने जानकारी देते हुए बताया है कि भूकंप के बाद इजमिर जिले के सेफेरिसार में छोटी सुनामी भी आई है।

तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री फखरुद्दीन ख्वाजा ने ट्वीट करते हुए बताया है कि राहत बचाव का कार्य जारी है। राहत-बचाव के लिए 38 एंबुलेंस, दो एंबुलेंस हेलीकॉप्टर और 35 चिकित्सा बचाव टीमें इजमिर में काम में जुटी हैं।

वहीं, इजमिर के गर्वनर यावूज सलीम कोसगर ने कहा कि मलबे में दबे कम से कम 70 लोगों को बाहर निकाला गया है। उन्होंने बताया कि कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और चार ध्वस्त हो गई हैं। वहीं आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने बताया है कि कम से कम 12 इमारतों में खोल एवं बचाव कार्य चल रहा है।

Turkey: Search & rescue operation underway in Izmir city after an earthquake with a magnitude of 7 on Richter Scale hit Aegean Sea, causing massive loss of life & property.



As per Turkey's Disaster & Emergency Management Presidency, death toll stands at 17 so far, 709 injured. pic.twitter.com/Qq6LkQhLcM