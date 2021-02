जानिए किस तरह स्लेज और स्नोमोबाइल से बर्फीले अलास्का में कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई जा रही है

-07 लाख 32 हजार की आबादी है अमरीका के अलास्का राज्य की

-13 फीसदी लोगों का टीकाकरण हो चुका है अलास्का प्रांत में अब तक (13 percent of people have been vaccinated in Alaska province so far)