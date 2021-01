INDIAN VACCINE : पड़ोसी देशों को मुफ्त वैक्सीन देकर भारत ने ऐसे बनाई कूटनीतिक बढ़त

-भारत ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भेजे टीके (India sent vaccines to Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka)

-वर्ष की शुरुआत में ही भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ने आठ करोड़ टीके का भंडारण कर लिया था