India-China Face Off: भारत-चीन तनाव पर दुनिया की नजर, ऐसी रहीं प्रतिक्रियाएं

नई दिल्ली। भारत और चीन के सैनिकों ( India China Tension ) के बीच पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी ( Galwan Valley ) में सोमवार देर रात हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए, वहीं कई घायल हुए। दूसरी तरफ चीन के भी 40 से अधिक सैनिक हताहत हुए। हालांकि चीन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। इस घटना पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। भारत-चीन के बीच सीमा ( India China Border Dispute ) पर उपजे तनाव पर कई देशों की नजरें हैं, तो वहीं देश के अंदर भी कई तरह के सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं।

नींद में सरकार के रहने की कीमत जवानों ने चुकाई: राहुल गांधी

चीनी सैनिकों ( Chinese Army ) के साथ गलवान घाटी में हिंसक झड़प के दौरान 20 सैनिकों के शहीद होने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। शुक्रवार को राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार के गहरी नींद में होने की कीमत जवानों को चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री इस दुखद मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) को बचाने के लिए झूठ बोलकर शहीदों का अपमान कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने गलवान घाटी की हिंसक झड़प में घायल हुए एक जवान के पिता के बयान से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, 'यह देखकर दुख होता है कि भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रधानमंत्री को बचाने के लिए झूठ बोलने पर उतर आए हैं। अपने झूठ से हमारे शहीदों का अपमान मत करिए।' बता दें कि इस वीडियो में जवान के पिता ये कह रहे हैं कि उनके बेटे ने उन्हें फोन पर बताया कि चीन के सैनिक संख्या में ज्यादा थे और उनके पास रॉड, डंडे और पत्थर थे, जबकि हमारे जवान खाली हाथ थे।

It’s sad to see senior GOI ministers reduced to lying in order to protect the PM.



Don’t insult our martyrs with your lies.#BJPBetraysOurJawans pic.twitter.com/uwrmj1oxq1