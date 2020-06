India-China Face off: अमरीका ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, विदेश मंत्री पोम्पियो बोले- भारतीयों के साथ हैं हम

वाशिंगटन। भारत-चीन ( India China Tension ) के बीच बीते दिनों हुए हिंसक झड़प ( Violent Clash ) की घटना से दोनों देशों में हालात तनावपूर्ण हैं। इस बीच अमरीका ( America ) ने एक बार फिर से भारत के प्रति अपनी संवदेना जाहिर की है। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ( Mike Pompeo ) ने हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि ( tribute ) दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम उन जवानों, उनके परिवार, उनके चाहने वालों और भारत के लोगों के साथ हैं।

पोम्पियो ने शुक्रवार को एक ट्वीट करते हुए लिखा 'हम चीन के साथ हालिया टकराव के परिणामस्वरूप शहीद हुए जवानों के प्रति भारत के लोगों के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम सैनिकों के परिवारों, प्रियजनों और समुदायों को याद रखेंगे, क्योंकि वे दुःखी हैं।’

India China Standoff: चीन की फिर नई चाल! अब बुलडोजर से गलवान नदी का पानी रोकने की कोशिश

अमरीका के हवाई में माइक पोम्पियो और चीनी विदेश मंत्री यांग यी ( Chinese Foreign Minister Yang Yi ) के बीच हुआ वार्ता में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) के पास भारत-चीन के बीच हुई हिंसक झड़प का मुद्दा उठा या नहीं इस साथ संबंध में विदेश मंत्रालय ने कोई जानकारी नहीं दी।

एक दिन पहले व्हाइट हाउस ( White House ) ने कहा था कि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( President Donald Trump ) को पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़पों की जानकारी है। बता दें कि बीते 15 जून, सोमवार की शाम को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी ( Galwan Valley ) में चीनी और भारतीय सेना की बीच झड़प हो गई थी, जिसमें चीन के 40 से अधिक जवान या तो घायल हुए या मारे गए। वहीं भारत केे 20 जवान शहीद हुए।

We extend our deepest condolences to the people of India for the lives lost as a result of the recent confrontation with China. We will remember the soldiers' families, loved ones, and communities as they grieve.