भूटान पहुंचा भारत की ओर से भेजा कोरोना वैक्सीन गिफ्ट, खुद पीएम शेरिंग ने किया स्वागत

थिम्फू। भारत ने सच्चे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए कोरोना संकट ( Corona Crisis ) से जूझ रहे पड़ोसियों को वैक्सीन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। भारत ने सबसे पहले मालदीव को कोरोना वैक्सीन दी। उसके बाद भूटान को भी कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine ) की पहली खेप मिल चुकी है।

दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के चार दिन बाद यानी बुधवार (20 जनवरी) भारत ने भूटान और मालदीव को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया है। भूटान के प्रधानमंत्री लौटे शेरिंग खुद वैक्सीन को रिसीव करने के लिए पहुंचे और स्वागत किया।

इस बाबत भूटान के प्रधानमंत्री शरिंग ने खुद ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा की है, जिनमें वे कोरोना टीकों के कंसाइनमेंट के साथ दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि भारत ने भूटान को वैक्सीन की डेढ़ लाख जबकि मालदीव को एक लाख खुराक मुहैया कराई है।

बता दें कि भारत ने मंगलवार को ये घोषणा की थी कि बुधवार को 6 देशों को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति शरू की जाएगी। इनमें भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमा, बांग्लादेश और सेशेल्स शामिल हैं। भारत ने कहा था कि संकट के इस घड़ी में भारत इन देशों को यह वैक्सीन अनुदान सहायता के रूप में देगा।

An AN32 glided its way into the Paro valley around 3.25 pm today, ferrying Bhutan's first consignment of COVID-19 vaccine https://t.co/kwsfUUsjov pic.twitter.com/G4GTTugyVn