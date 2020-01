100 से अधिक भाषाओं में गाना गाने वाली भारतीय मूल की सुचेता ने जीता 'ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020'

दुबई। सऊदी अरब ( Saudi Arabia ) के दुबई में रहने वाली एक भारतीय मूल की लड़की ने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। 120 भाषाओं में गाना गाने वाली 13 वर्षीय प्रतिभावान लड़की सुचेता सतीश ( Sucheta Satish ) ने शुक्रवार को 'ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020' ( 'Global Child prodigy Awards 2020' ) में जीत हासिल की है।

सुचेता के पिता टी. सी. सतीश ने खलीज टाइम्स को बताया कि उसकी बेटी को दुबई इंडियन हाईस्कूल की कोकिला के रूप में जाना जाता है। उसने गायन श्रेणी में जीत हासिल की है।

ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड विभिन्न श्रेणियों जैसे नृत्य, संगीत, कला, लेखन, अभिनय, मॉडलिंग, विज्ञान, नवाचार, खेल आदि में बच्चों की प्रतिभा को सामने लाने का एक मंच है। यह पुरस्कार डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीत निर्माता ए.आर. रहमान द्वारा समर्थित है। महशहूर गायिका श्रेया घोसाल ने सुचिता को बधाई दी है। सुचिता ने श्रेया को अपना रोल मॉडल बताया है।

@shreyaghoshal what a mesmerizing performance by Shreyaji at @bollywoodparks Dubai . And had a lifetime opportunity to meet and get the blessings of my idol and role model. She presented me a pen too and appreciated my tribute for her in 12 languages. pic.twitter.com/dYg9mTyLzZ