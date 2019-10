लंदन: मैनचेस्टर में एक शॉपिंग सेंटर में संदिग्ध ने चाकू से किया हमला, कई घायल

लंदन। उत्तर-पश्चिमी इंग्लैंड के मैनचेस्टर में शुक्रवार को एक शॉपिंग सेंटर में एक हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में चार लोग घायल हो गए।

ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने कहा कि अधिकारी जांच में जुटे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कई लोगों को चाकू मारा गया। उत्तर-पश्चिम एंबुलेंस सेवा ने बताया कि चार लोगों का उपचार किया जा रहा है।

एक गवाह ने बताया कि एक संदिग्ध को चाकू से कई लोगों पर हमला करते हुए देखा गया। पुलिस ने कहा कि तीन लोगों को चाकू मारा गया था और एक चौथे को भी इसमें चोट लगी थी। फिलहाल 40 वर्ष के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

Shocked by the incident in Manchester and my thoughts are with the injured and all those affected. Thank you to our excellent emergency services who responded and who are now investigating what happened.