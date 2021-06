पाकिस्तान में बड़ा रेल हादसा : सिंध में टकराईं दो ट्रेनें, 30 की मौत, ट्रेन काटकर निकाल रहे है यात्री

नई दिल्ली। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सोमवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह भीषण रेल हादसा सिंध प्रांत के डहारकी में हुआ। जहां दो ट्रेनें आपस में टकरा गई। इस हादसे में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। खबरों के अनुसार, अभी भी कई लोग बोगियों में फंसे हुए हैं। जिनको निकालने का काम चल रहा है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा रहे है।

आठ डिब्बे पटरी से उतरे

जानकारी के मुताबिक, मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोधा और सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। यह हादसा तड़के 3 बजकर 45 मिनट पर हुआ। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटाकी जिले के डहारकी में सोमवार तड़के मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैय्यद एक्सप्रेस की आपस में टक्कर हो गई। इससे मिल्लत एक्सप्रेस के आठ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में अब तक 30 के मारे जाने की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।

ट्रेन काटकर निकाल रहे है यात्री

जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के चार घंटे बीत जाने के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं और ना ही हेवी मशीनरी पहुंचाई गई है। बताया जा रहा है कि कई यात्री बुरी तरह फंसे हुए हैं। फंसे हुए यात्री को ट्रेन काटकर ही वहां से निकाला जा सकता है। घायलों को ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए ले जाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, साढ़े 9 बजे के आसपास मेडिकल टीम वहां पहुंचेगी।

At least 30 people died and several sustained injuries as Sir Syed Express train collided with Millat Express between Reti and Daharki railway stations in Ghotki, reports Pakistan's ARY News