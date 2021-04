डायमंड की पांच रिंग के साथ शख्स ने गर्लफ्रैंड को किया प्रपोज, वायरल हो रही तस्वीरें

नई दिल्ली। अपने प्यार का इजहार करना हर किसी के लिए बहुत खास होता है। इस पल में कुछ अलग और अच्छा करने के साथ ये डर भी लगा रहता है कि जवाब हां मिलेगा या ना । ऐसे में माना जाता है प्रपोजल बेहतर होगा तो जवाब भी पॉजिटिव ही मिलेगा। प्रपोजल का कुछ ऐसा ही अनूठा अंदाज दिखा यूएस में अटलांटा के एक शख्स का, जिसने अपनी प्रेमिका को शादी के लिए प्रपोज ( Marriage Prposal ) करने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरी पांच डायमंड रिंग ( Diamond Ring ) दे डालीं।

विलियम हुन ने एक रोमांटिक हेलीकॉप्टर की सवारी के बाद अपनी भावी दुल्हन को पांच अलग-अलग अंगूठी के विकल्प दिए और अपने प्यार का इजहार किया। उनकी मंगेतर को ये अंदाज काफी पसंद आया और उन्होंने हामी भी भर दी।

यूएस के अटलांटा का एक कपल इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है कि इनका प्यार और उसके इजहार का तरीका। विलियम हुनन ने अपने गर्लफ्रैंड को प्रपोज करने का नायाब तरीका निकला। कहते हैं प्यार के इजार में डायमंड रिंग काफी खास मानी जाती है, लिहाजा विलियम ने एक, दो नहीं बल्कि पूरी पांच डायमंड रिंग अपनी गर्लफ्रैंड के सामने रख दीं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ चुनने का विकल्प दिया।

हुनन ने अपनी मंगेतर के लिए अलग-अलग कट पत्थरों और अलग-अलग बैंड डिजाइन की विशेषता वाली रिंग शैलियों की एक श्रृंखला को चुना।

विलिनय के इस अनूठे प्रपोजल को लेकर उनकी गर्लफ्रैंड ने तुरंत हां कर दिया। उन्होंने कहा- मेरे सबसे अच्छे दोस्त को हमारे बाकी दिन साथ बिताने के लिए हां कहा! मुझे लगा कि मेरे जीवन में विलियम के आने से पहले तक मुझे पता नहीं था कि प्यार क्या है।

तस्वीरों के जरिए दोनों की लव केमिस्ट्री को आसानी से देखा जा सकता है। एक तस्वीर में जहां विलियन घुटनों को बल बैठकर अपने हाथों में पांच डायमंड रिंग आगे बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तस्वीर में अपने हाथों में पांचों रिंग पहनकर उनकी गर्लफ्रैंड काफी खुश नजर आ रही हैं।

