भगोड़े मेहुल चोकसी पर कसा शिकंजा, रद्द हो सकती है एंटीगुआ की नागरिकता

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भगोड़े हीरा कारोबारी की विदेशी नगारिकता खतरे में है। एंटीगुआ सरकार ने मेहुल की नागरिकता खारिज करने का फैसला लिया है।

एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि मेहुल चोकसी को पहले यहां की नगारिकता मिली हुई थी। लेकिन अब इसे रद्द कर उसे भारत को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि वह किसी भी अपराधी को अपने देश में सुरक्षा नहीं देंगे। गौरतलब है कि चोकसी को भारत वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया मार्च में शुरू हुई थी। मेहुल चोकसी की रिपोर्टों पर सरकार के सूत्रों का कहना है कि भारत एंटीगुआ की नागरिकता को रद्द करने की आंतरिक प्रक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है। इसके तुरंत बाद प्रत्यर्पण प्रक्रिया अलग से शुरू हो सकती है।

पीएम गैस्टन ब्राउन के अनुसार,अब एंटीगुआ में मेहुल चोकसी पर किसी तरह का कानूनी रास्ता नहीं बचा है, जिससे वह बच निकले। इसलिए उसकी भारत वापसी लगभग तय है। मेहुल चोकसी पीएनबी स्कैम में मुख्य आरोपी नीरव मोदी का बिजनेस पार्टनर और रिश्ते में उसका मामा है। पिछले लंबे समय से वह भारत छोड़कर एंटीगुआ में रह रहा था। उसने एक वीडियो जारी कर खुद को एंटीगुआ का नागरिक भी बताया था।

सेहत का हवाला देकर भारत आने से किया इनकार

फरार हीरा कारोबारी ने अपनी सेहत का हवाला देते हुए जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बीते दिनों अदालत में दाखिल एक हलफनामे में मेहुल चोकसी ने कहा कि वह अपनी सेहत के कारण देश से बाहर है। वह चाहता है कि जांच में शामिल हो, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से यात्रा करने में असमर्थ है।

External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar on reports of Antigua revoking Mehul Choksi's citizenship: I do not have information on the matter, I would not like to comment on it. pic.twitter.com/R43gO5yfWf

Govt sources on reports on Mehul Choksi: India waits for Antigua's internal process of revoking citizenship.Only after that extradition process can start separately. India continues to engage with Antigua.MEA yet to hear officially from Antiguan govt about revoking of citizenship pic.twitter.com/WqZVNx5zRW