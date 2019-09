UN में इमरान खान ने फिर कश्मीर राग अलापा, कहा- कर्फ्यू हटते ही होगा खूनखराबा

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 74वें सत्र को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संबोधित किया। इस दौरान इमरान खान ने एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा और भारत के खिलाफ जहर उगला।

उन्होंने राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) पर भी निशाना साधा। अपने संबोधन में इमरान खान ने कश्मीर राग अलापते हुए कहाकि अनुच्छेद 370 से हटाए जाने के बाद कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन जब यह कर्फ्यू हटेगा उस दिन कश्मीर में खूनखराबा होगा।

UNGA में आतंकवाद पर पीएम मोदी का करारा प्रहार, बोले- हमने दुनिया को युद्ध नहीं 'बुद्ध' दिया है

इमरान खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसके चलते वो हथियार उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर युवक हथियार नहीं उठा रहे हैं, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए हथियार उठा रहे हैं।

इस बीच उन्होंने फिर से परमाणु बम की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर दो पड़ोसी देशों के बीच परमाणु युद्ध छिड़ता है, तो इसका असर दुनियाभर में होगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र को याद करना चाहिए कि उसका गठन क्यों हुआ था?

Speech time allotted to every leader at the United Nations General Assembly is 15 minutes, PM Narendra Modi adhered to it. Pakistan Prime Minister Imran Khan exceeded the limit. #UNGA pic.twitter.com/x8AiXJYz5E