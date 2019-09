कांग्रेस नेता ने बताई वजह, RSS के लोग क्यों नहीं करते शादी, कहा- हनीट्रैप में फंसे हैं बीजेपी के लोग

भोपाल/ मध्यप्रदेश के हनीट्रैप मामले में मध्यप्रदेश के अधिकारियों के बीच ठन गई है। वहीं, अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता मानक अग्रवाल ने कहा है कि बीजेपी के कई नेता हनीट्रैप मामले में शामिल हैं। ये शिवराज सिंह के समय ही से ही चला आ रहा है।

मानक अग्रवाल ने कहा कि एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। ये सब कुछ शिवराज सिंह के समय से चला आ रहा है। बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल हैं। यह सब कुछ पांच से छह राज्यों में फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि हनी ट्रैप मामले की सबसे बड़ी वजहों में से एक यह है कि आरएसएस के लोग शादी नहीं करते हैं। आरएसएस के लोगों को शादी करनी चाहिए। मोहन भागवत को भी शादी करनी चाहिए।

Manak Agarwal, Congress on honey trapping issue in Madhya Pradesh: One of the biggest reasons for this is that RSS people do not marry. RSS people should get married. Mohan Bhagwat should also get married. https://t.co/2akiq45P2x