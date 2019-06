वेलिंगटन। न्यूजीलैंड ( New Zealand ) के क्राइस्टचर्च ( Christchurch ) मस्जिद में गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने वाले एक व्यक्ति को मंगलवार को 21 महीने की सजा सुनाई गई है।

फिलिप आर्प्स ( Philip Arps ) नाम के शख्स को पहले वीडियो साझा करने के दो मामलों के लिए दोषी ठहराया था। आर्प्स पर आरोप है कि 15 मार्च की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था।

A Christchurch businessman who shared a video of worshippers being slaughtered at a New Zealand mosque was sentenced on Tuesday to 21 months in prison. https://t.co/YABPCp9nl5